Endividados têm até 95% de desconto em feirão especial do Serasa

Manaus - Para quem busca virar as contas do vermelho para o verde antes do ano acabar encontrou uma oportunidade de ouro. O Serasa prorrogou o Feirão Limpa Nome, em que consumidores brasileiros podem negociar dívidas atrasadas e negativadas com até 95% de desconto. O prazo é até 15 de dezembro.

A campanha de descontos ocorre pelo site da empresa. Em torno de 7 milhões já visitaram o site no período especial. Desse número, 1,9 milhão conseguiu dar início a renegociações, o que um crescimento de 64% em relação ao ano passado.

A plataforma permite a renegociação pela internet diretamente com os credores e de qualquer lugar, de forma gratuita. Empresas como Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo estão oferecendo chances exclusivas, com prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, a ampliação da duração do evento é resultado do engajamento das pessoas em pagarem suas dívidas: “O mês de novembro foi incrível e superou todas as expectativas. Os consumidores se mostraram dispostos a negociarem e as empresas mais ainda. Por conta disso decidimos prorrogar por mais 15 dias com ótimas ofertas e descontos”, explicou.

Empresas como Vivo, Itaú, Claro e NET estão com descontos exclusivos | Foto: Divulgação

Como participar

Os consumidores podem acessar o site, onde vão encontrar todos os detalhes do feirão, empresas parceiras e como participar. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas e que podem ser negociadas com as empresas participantes.

Também serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores e, em alguns casos, ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário ou até mesmo simular a melhor condição de pagamento e gerar o boleto de forma online.

O site é desenvolvido em ambiente protegido, o que garante a proteção aos dados do consumidor. Assim, quem não tiver internet em casa, pode usar qualquer computador, celular ou tablet para negociar.

Mapa da inadimplência

Segundo estudo desenvolvido pela Seraso, em outubro de 2018, o número de consumidores inadimplentes no País chegou a 61,6 milhões, 1,08% a mais do que em outubro de 2017, quando eram 61,0 milhões. Com média de quatro dívidas por CPF totalizando R$ 3.843,00, o montante alcançado pelas dívidas no décimo mês deste ano foi de R$ 237,1 bilhões.

Crescimento de endividados que quitaram débitos cresceu 64% em um ano | Foto: Divulgação

A maior concentração dos negativados tem entre 41 e 50 anos (19,8% do total). Os homens representavam 50,7% dos inadimplentes em outubro deste ano. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito (27,3% do total).

O setor de utilities (energia elétrica, água e gás) respondeu por 19,2% do total de débitos em atraso. O setor de telefonia alcançou 13,1% do montante. Já o setor de serviços respondeu por 10,5% da inadimplência.

A região com maior percentual de inadimplentes do País era a Sudeste, com 45,2% do total, seguida pela região Nordeste, com 25,3%. O Sul ficou em terceiro, com 12,7% dos negativados. O Norte ficou com 8,8% e o Centro-Oeste com 8,0%.

*Com informações da assessoria

