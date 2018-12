Pepsi anuncia saída do Polo Industrial de Manaus

Manaus - Uma das maiores empresas no setor de bebidas no país anunciou, nesta segunda-feira (3), que vai deixar o Polo Industrial de Manaus (PIM). A Pepsi-Cola Industrial Ltda, que faz parte do grupo Pepsico, assinou a demissão de 51 trabalhadores. A saída da empresa de Manaus, já era considerada após o decreto presidencial que reduziu a alíquota do Imposto Sobre Produto Industrializado (IPI), de 20% para 4%, do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A decisão tomada em maio, assinada pelo presidente Michel Temer, causou incomodo entre os empresários do setor e fez com que a fábrica fechasse as portas após quase 20 anos funcionando no PIM. Por meio de nota, a companhia informou que a decisão foi tomada com o objetivo de administrar de forma eficiente as operações no País, para um crescimento a longo prazo.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, mais que 51 desempregos diretos, os postos de trabalho indiretos vão afetar diretamente a economia do Estado. “É lamentável que uma empresa com história na ZFM esteja finalizando suas atividades aqui. Isso com certeza é reflexo da redução da alíquota que foi deferida em maio. Essa redução tirou completamente a competitividade dos produtos produzidos aqui. O nosso medo é que essas reduções atinjam os maiores setores que é o de eletroeletrônicos e de duas rodas”, apontou.

Azevedo disse ainda que é de suma importância que os políticos federais explanarem sobre a importância da ZFM para a Amazônia Ocidental. “Esses representantes que estão mais próximos dos líderes federais precisam lutar pela nossa principal fonte de riqueza que é o Polo Industrial. Nesse momento de recuperação da nossa economia, a saída da empresa é uma porta que se abre para outras empresas também fecharem as portas aqui. Nós da Federação não recebemos nenhuma informação oficial sobre a saída da Pesico”, lamentou.

Decisão

De acordo com o deputado Serafim Corrêa (PSB), as empresas estão deixando o PIM por falta de segurança jurídica. Para ele, nenhuma empresa virá se não tiver incentivos que cubram as dificuldades de logística. “O decreto de [Michel] Temer inviabilizou economicamente e gerou insegurança. Por isso a empresa deve ter decidido sair. Isso pode gerar o efeito cascata, causando grandes danos para a economia do nosso Estado”, comentou o deputado que é economista especialista em ZFM.

Para o doutor em economia Mauro Thury, a saída da Pepsi da ZFM vai causar grandes problemas ao Amazonas. Ele explicou que, se a porcentagem do IPI reduzir para outros segmentos, o PIM corre o risco de perder grandes empresas. “Não podemos ser pessimistas, porém, é necessário ter a noção de que corremos esse risco. Infelizmente, o modelo Zona Franca é o único que nos sustenta. Por isso, precisamos de outra fonte de renda o mais rápido possível, uma vez que esse modelo corre perigo”, alertou.

A empresa informou ainda por meio de nota, que a saída de Manaus não vai afetar outras operações da Pepsico no País, além disso, todos os funcionários desligados estão recebendo suporte para recolocação no mercado e pacote de indenização. “A Pepsico está presente no Brasil há 65 anos. Nesse período foi desenvolvida parcerias com clientes, com respeito aos consumidores. Foi traçada uma trajetória de sucesso, com investimentos nas comunidades onde atuamos. Continuaremos comprometidos com o Brasil, assim como estivemos durante nossa longa presença no País”, conclui a nota.

PIM

Em cinco anos, a ZFM perdeu mais de 33 mil empregados. No ano de 2013, o PIM registrou mais de 120 mil pessoas ocupadas, atualmente, possui 86 mil trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados.

