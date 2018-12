2,5 mil turistas chegam a Manaus em navios nessa sexta-feira (7)

Manaus - Na abertura do mês de dezembro, a Temporada de Cruzeiros 2018/2019 trará a Manaus, na próxima sexta-feira (7), três navios com mais de 2,5 mil passageiros, entre turistas e tripulantes a bordo. Ao todo, neste mês, quatro navios passarão por Manaus.

Com partida de Caiena, na Guiana Francesa, o M/V Le Champlain atraca no porto da capital às 6h. O navio de luxo traz a bordo 244 turistas, entre tripulação e passageiros. A estadia na cidade manauara será breve e o navio partirá no final do dia, às 18h.

Já às 8h, será a vez do M/S Seven Seas Navigator atracar no porto da cidade, partindo no mesmo dia, às 17h, com destino a Parintins, no interior do Amazonas. A bordo, 855 turistas, entre tripulantes e passageiros, que visitarão a capital amazonense e seus principais pontos turísticos.

Para encerrar a programação de sexta-feira (7), às 12h, será a vez o M/S Viking Seas atracar no Flutuante das Torres, no Porto de Manaus, com mais de 1,4 mil passageiros a bordo. O navio cruzeiro, que já passou por Parintins, seguirá para Belém, no Pará, às 18h de sábado (8).

O receptivo aos turistas será realizado pelas equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Ao desembarcarem, os turistas receberão guia de bolso bilíngue com o mapa dos principais pontos turísticos de Manaus, como também artesanatos customizados com produtos regionais.

