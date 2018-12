Seduc divulga edital com mais de 860 vagas para Colégios da PM

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), divulgou nesta terça-feira (4), o comunicado do processo seletivo com 863 vagas para as escolas estaduais da Policia Militar do Amazonas, com validade para 2019. As inscrições iniciam no próximo dia 17 e seguem até o dia 21 deste mês, podendo ser feitas em qualquer unidade estadual militar.

De acordo com o documento, “o candidato inscrito concorre em condição de igualdade com os demais candidatos dentro das cotas destinadas, e na condição de moradores nos bairros compreendidos no raio de atendimento da escola desejada”

Cada interessado, seja ele dependente de policial militar ou civil, deverá realizar sua inscrição para concorrer a apenas uma vaga e no ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento, carteira de identidade ou documento de identificação equivalente; boletim escolar original referente à 2018, exceto alunos da rede estadual do Estado, cujas notas serão avaliadas diretamente pelo Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam); comprovante de residência, de preferência no nome do responsável e documento do responsável.

Seleção

Ainda segundo o edital, a seleção para Ensino Fundamental terá como critérios: proximidade residencial do candidato, alunos oriundos da Pré-Escola e Creche Infante Tiradentes e sorteio eletrônico no Sigeam.

Já a seleção para o Ensino Médio terá como critérios: proximidade residencial do candidato e a maior soma das notas em Língua Portuguesa e Matemática.

As escolas participantes são Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM1), Escola Estadual Marco Antônio Vilaça 2 (CMPM2), Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra (CMPM3), Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga (CMPM4), Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano (CMPM5), Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira (CMPM6), Escola Estadual Professora Eliana de Freitas Morais (CMPM7), Escola Estadual Coronel Pedro Câmara (CMPM8) e Escola Estadual Jamil Seair (CMPM9).

A divulgação da lista com os selecionados será feita no dia 4 de janeiro, no mural das escolas participantes e por meio dos sites PM e SEDUC. Já as matrículas acontecerão nos dias 15 e 16 de janeiro das 8h às 11h20 e das 13h às 17h.

Confira o edital:

