Dólar sobe pelo terceiro dia, cotado a R$ 3,87

Pelo terceiro dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana encerrou em alta, com aumento de 0,18%, vendido a R$ 3,8751. As três altas seguidas na semana significaram uma valorização da moeda de 0,85%. O Banco Central manteve hoje a política tradicional de swaps cambial, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou hoje (6) em queda de 0,22%, com 88.846 pontos. As ações da Petrobras seguiram a tendência, com baixa de 3,83%, seguidas por Vale com menos 0,95%. Os papéis das instituições bancárias subiram nesta quinta-feira, com Itau com alta de 0,90% e Bradesco com valorização de 0,58%.

