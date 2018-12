Prefeitura injeta mais de R$ 45 mi na economia com pagamento de 13º

Manaus- Os mais de 33 mil servidores públicos ativos do município recebem nesta sexta-feira (7), a segunda parcela do 13º salário, uma injeção de mais R$ 45 milhões na economia local. No dia 26/11, os quase 7 mil servidores inativos já haviam recebido a segunda parcela, juntamente com o salário de novembro.

“Não é mais uma novidade, mas uma marca da nossa gestão. Sempre antecipamos o 13º, com a primeira metade em junho e a segunda em dezembro. Isso é fruto da nossa organização financeira, de uma cidade que é referência em saúde fiscal e, assim, garantimos que não haja insegurança quanto ao pagamento dos nossos servidores”, avaliou o prefeito Arthur Neto.

Pela legislação trabalhista, o pagamento do 13º pode ser efetuado até 20 de dezembro. Nesta segunda parcela, incidem os descontos com Imposto de Renda e encargos sociais do Fundo Previdenciário. “Com esses pagamentos, os servidores vão poder pagar dívidas e fazer as compras de fim de ano obtendo descontos. Isso mostra que Manaus segue trilhando o caminho da boa saúde fiscal, melhorando a ambiência de negócios na cidade”, destacou o secretário municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Lourival Praia.

A Prefeitura de Manaus também já havia programado o pagamento antecipado do salário de dezembro, que será depositado nas contas dos servidores entre os dias 19 e 21, somando mais R$ 100 milhões. Com isso, um total de R$ 145 milhões ajudará a aquecer o comércio local neste período natalino.

Para a servidora do Fundo Manaus Solidária, Suelem Santos, 34, o dinheiro já tem destino certo. "Como houve o adiantamento e foi de suma importância, vou garantir a rematrícula na escola da minha filha e entrar em 2019 tranquila", comentou. O mesmo acontece com o servidor do Casa Civil, Luiz Felipe Vieira, 21, que planejou uma viagem. "Eu programei minhas férias neste final de ano e vou usar esse dinheiro para me divertir", comemorou.

Outros funcionários tem uma visão mais econômica, como é o caso de dois servidores da Semef. A jovem Samantha Pereira, 24, vai dividir o valor da segunda parcela do décimo em duas partes. "A primeira eu vou poupar, investir na poupança, e a segunda vou pagar dívidas para entrar o novo ano com todos os débitos quitados", disse. Já Ricardo Brito, 43, com suas contas pagas, vai investir todo o dinheiro. "Tenho todas minhas contas quitadas, então vou aproveitar e investir em ações de bancos e fazer render mais", comentou.

Dívidas

Segundo pesquisa divulgada, em novembro, pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), o pagamento de dívidas com o 13º salário é prioridade para os manauaras. O estudo aponta que, pelas incertezas quanto à economia, a maioria dos consumidores pretende pagar dívidas já contraídas, no entanto, há quem priorize a compra de vestuários e calçados para as festas de fim de ano.

*Com informação da assessoria

