Você sabe quais os benefícios de um trabalho temporário? Confira vídeo

O trabalhador deve ficar muito atento aos termos do contrato temporário | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O fim do ano chegou e, nesse período, aumenta a demanda de trabalhadores temporários tanto no comércio quanto na indústria. Essa é uma mão de obra que tem três tipos de contratação, com regras e direitos bem diferentes.

O contrato temporário pode ser feito de três maneiras, uma delas é por meio de contrato por tempo determinado, que pode vigorar por até dois anos. A outra forma, e a mais conhecida, é o contrato por experiência de trabalho.

A modalidade mais recente para mão de obra temporária, entrou em vigor em 2017, é o chamado contrato de trabalho temporário, onde o empregador busca uma empresa para fornecer a mão de obra específica, nesse caso, o empregado deixa de ter alguns direitos trabalhistas.

Por isso o trabalhador deve ficar muito atento aos termos do contrato temporário, quando for assiná-lo é isso que vai evitar possíveis disputas na justiça do trabalho.



Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Shoppings do país devem contratar 74 mil trabalhadores no Natal

CDL prevê 1,5 mil vagas temporárias para emprego em Manaus

Amazonas está entre os quatro estados com mais empregos temporários