Mais de 2,1 mil turistas chegam a Manaus a bordo de dois navios

O receptivo dos turistas que desembarcaram em Manaus foi feito pelos agentes da Fundação Municipal de Cultura | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta sexta-feira, (7), mais dois navios cruzeiros atracaram no Porto de Manaus, juntando-se ao francês Le Champlain, que chegou à cidade na última quinta-feira. As três embarcações integram a Temporada de Cruzeiros 2018/2019.

O receptivo dos turistas que desembarcaram em Manaus foi feito pelos agentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). O retorno do M/S Viking encerrará a temporada este ano, retomando no dia 17/1 com a chegada do M/S Aurora.

A manhã chuvosa na capital amazonense não atrapalhou o passeio dos turistas americanos e canadenses que chegaram à cidade a bordo do Regent Seven Seas Cruises, por volta das 6h.

A maioria dos 840 turistas, entre passageiros e tripulação, optou por um passeio nas embarcações regionais com destino às belezas naturais. Na atividade caminhada na selva, interação com os botos, visita a comunidade indígena e Vila Amazônia, encontro das águas e lago Janauary.



A maioria dos 840 turistas, entre passageiros e tripulação, optou por um passeio nas embarcações regionais com destino às belezas naturais | Foto: Divulgação

Quem escolheu conhecer a cidade, as visitas foram ao Teatro Amazonas, Museu do Índio, Centro de Instruções de Guerra na Selva (Cigs) e Bosque da Ciência.

O Regent iniciou viagem em Miami (EUA) para onde retornará ao término da viagem. O navio segue para Parintins, no baixo Amazonas, ainda nesta sexta-feira.

Às 12h, foi a vez do M/S Viking Sea atracar no Flutuante das Torres trazendo a bordo mais de 1,3 mil turistas, entre passageiros e tripulação. O navio de bandeira norueguesa iniciou viagem em San Juan, Porto Rico. No território brasileiro passará ainda por Parintins, retornará a Manaus no dia 28/12 e seguirá para Belém (PA).

*Com informações de assessoria

Leia mais:

Professora da UEA vence Prêmio Nacional de Turismo do Mtur

2,5 mil turistas chegam a Manaus em navios nessa sexta-feira (7)