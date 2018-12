Confira as melhores empresas para trabalhar na Amazônia

A cerimônia de entrega da premiação aconteceu em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Great Place to Work (GPTW) e a Revista PIM Amazônia revelaram nesta sexta-feira (7) quem são as “Melhores Empresas para Trabalhar na Amazônia”. A cerimônia de entrega da premiação aconteceu em Manaus e contou com a participação de empresas do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.

A presidente da Associação Brasileira de Recursos - Seccional Amazonas (ABRH-AM), Kátia Andrade, entregou o prêmio para as empresas Dínamo Emgenharia (10° lugar), Andrade GC Advogados (11° lugar) e Amapá Garden Shopping (12° lugar). A Diretora de Relacionamento com o Mercado da ABRH-AM, Josefa Mustafá, também esteve presente na cerimônia representado a diretoria da Associação juntamente com a Presidente da ABRH-PA, Carmem Mateus.

O Great Place to Work conduz a pesquisa ‘Melhores Empresas para Trabalhar’ em 53 países. No Brasil, a pesquisa conta com mais de 1.500 companhias participantes, representando mais de 1 milhão de funcionários. A pesquisa completa, o perfil de cada empresa, e muitos outros detalhes sobre as práticas de gestão das vencedoras você pode conferir na edição de número 105 da Revista PIM AMAZÔNIA, em dezembro.

Confira a lista das empresas vebcedoras

1° Sabin;

2° SC Johnson;

3° Martins Distribuidora;

4° Porto Velho Shopping;

5° Celpa;

6° Makro;

7° Refrex;

8° Mineração Rio do Norte;

9° Equador Petróleo;

10° Dínamo Engenharia;

11° Andrade GC Advogados;

12° Amapá Garden Shopping;

13° Liteon;

14° Waldemiro P. Lusroza & CIA LTDA e

15° Hidrovias do Brasil.

*Com informações da assessoria

