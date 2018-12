Vídeo: Estabelecimentos em Manaus autuados pela defesa do consumidor

Fiscalização do Procon | Foto: Reprodução

Manaus - Desde o inicio do ano ocorrem ações conjuntas de fiscalização em Manaus, liderada pela Promotoria de Defesa do Consumidor. Pelo menos 20 estabelecimentos de já foram autuados por irregularidades. O ministério público e órgãos de defesa do consumidor apreenderam, na última sexta-feira (7), alimentos estragados que eram vendidos em um mercadinho na Zona Leste da Capital. Essa é a quarta ação de fiscalização.

No local, havia muita carne estragada, sendo a irregularidade mais grave. A Vigilância Sanitária vai abrir um inquérito na delegacia do consumidor para apurar a situação.

O mercadinho é reincidente neste tipo de irregularidade. Os donos não quiseram gravar entrevista.

Segundo o Procon, o consumidor que tiver algum problema de saúde, ocasionados por ingestão de alimentos comprados no local e tiverem a embalagem do produto, podem entrar na justiça.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

