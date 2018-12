Gasolina fica mais barata em Manaus e consumidor comemora

A redução foi considerada “espetacular” por consumidores que pagaram por um bom tempo R$ 4,99 pelo litro da gasolina comum. | Foto: Ione Moreno

Manaus - Os donos de veículos, em Manaus, ganharam um presente antecipado de Natal. Alguns postos de combustíveis decidiram fazer uma promoção e passaram a comercializar o litro de gasolina ao preço de R$ 3,99 a R$ 4,09. A redução foi considerada “espetacular” por consumidores que pagaram por um bom tempo R$ 4,99 pelo litro da gasolina comum.



O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Alcool e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, explicou que os preços são promocionais e que para chegar ao valor de R$ 3,99, alguns postos conseguiram fazer uma boa negociação com as distribuidoras.

“Os preços são livres, então os donos desses postos conseguiram um bom desconto das distribuidoras e estão repassando para os consumidores. Mas nem todos os empresários do setor conseguiram fazer essa negociação, eu, por exemplo, consegui o preço mínimo de R$ 3,80 e nesse caso não posso vender a gasolina a R$ 3,99”, disse o empresário.

Na avaliação do Geraldo Dantas, como se trata de uma promoção, é de se esperar que essa redução abaixo de R$ 4,00 no preço da gasolina não demore muito. Os empresários dos postos começaram a baixar o preço da gasolina comum, na bomba, há duas semanas, após fiscalização do Procon-Manaus.

Mesmo com as constantes reduções do preço do combustível anunciadas pela Petrobras para as refinarias, desde o mês o mês de setembro, os postos mantinham o litro a R$ 4,99, valor que pode voltar nas próximas semanas. Pressionados, os empresários começaram a reduzir e na semana passada, o preço que estava na casa dos R$ 4,59, caiu para R$ 4,29 e agora chegou a 3,99 e alguns poucos estabelecimentos do setor.

Para o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, essas reduções no preço da gasolina são reflexos das fiscalizações realizadas pelo órgão, iniciadas a partir do dia 7 de novembro. O órgão começou a questionar o porquê que os postos de combustíveis não estavam repassando para o consumidor os descontos dados pela Petrobras.

Na ação do Procon-Manaus vários postos foram notificados e cobrados a dar explicações. “Em 30 dias, depois de iniciadas as fiscalizações, o preço do litro de gasolina teve uma redução de R$ 1,00, passando de R$ 4,99 para R$ 3,99 em alguns postos de combustíveis”, destacou Rodrigo Guedes. Ele acrescentou que as fiscalizações vão continuar neste mês de dezembro.

