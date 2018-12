Shopping Phelippe Daou comemora um ano com campanha 'Natal do Abraço'

Manaus - Lojistas, clientes e moradores da zona Leste participaram na tarde desta segunda-feira (10), da comemoração de aniversário de um ano de funcionamento do Shopping Phelippe Daou. A ação "Natal do Abraço" levou até o centro comercial o papai e sua trupe, além de apresentações natalinas.

O "Bom Velhinho" fez a alegria da crianç ada durante sua passagem no shopping. Junto dele os animadores do parque Cidade da Criança ajudaram o Papai Noel a levar alegria a todos que participaram da comemoração natalina, que contou também com a apresentação do coral de crianças do Centro de Artes Aníbal Beça.

De acordo com o prefeito da capital amazonenses, Arthur Virgílio Neto, o Shopping Phelippe Daou proporciona a população daquela zona a oportunidade de trabalhar próximo de casa.

"Peço a todos que moram na Zona Leste, para virem ao shopping e realizem suas compras com os lojistas daqui. Aqui tem promoção e neste final de ano haverão sorteios de diversos prêmios, para mostrar que este centro comercial é importante para esta zona da cidade", disse o prefeito.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira- dama Elizabeth Valeiko, a campanha tem o intuito de levar esperança para os moradores de Manaus.

"É importante lembrarmos que nem só de presentes se faz o Natal, às vezes apenas um abraço é o suficiente para fazer alguém feliz. esse é o objetivo do "natal do braço" em Manaus", explicou a primeira-dama.

Natal Premiado

Para comemorar o aniversário de um ano de funcionamento do shopping, está acontecendo a campanha "Natal Premiado". A cada R$ 30 em compras, nas lojas que participam da promoção, o cliente recebe um cupom e concorre a brindes que serão sorteados até fevereiro de 2019.

Dia 22 de dezembro ocorre o primeiro sorteio e os ganhadores poderão levar uma tv 32", um fogão de quatro bocas, um jogo de panelas e uma sanduicheira. O último sorteio será no dia 23 de fevereiro de 2019 e um sortudo poderá ganhar um carro 0 km.

