Águas de Manaus ajuda a limpar o nome de mais de 200 clientes

Atendimentos na campanha “Natal com o nome limpo” desenvolvida em parceria da Águas de Manaus e Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor terminaram com um número expressivo de acordos firmados | Foto: divulgação

Manaus - Com a chegada do fim do ano, cresce o número de consumidores que buscam negociação com empresas com a finalidade de pagar as dívidas e entrar com o nome limpo no próximo ano.



Os atendimentos na campanha “Natal com o nome limpo” desenvolvida em parceria da Águas de Manaus e Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) terminaram com um número expressivo de acordos firmados. O mutirão ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na sede do Procon, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o levantamento da Águas de Manaus, foram realizados 301 atendimentos, ao todo, resultando em 234 acordos.

Pendências

O número de conciliações ainda deve aumentar ao longo dos próximos dias. Isso porque a empresa se comprometeu a resolver as pendências dos outros 67 clientes. Parte deles necessita de vistorias nas residências para selar o acordo.

Há ainda um grupo de usuários que não conseguiu senhas para o atendimento no Procon, mas que foi cadastrado pelos funcionários da Águas de Manaus. A equipe da concessionária fará contato com estes clientes e agendará o atendimento nas lojas físicas da Águas de Manaus, oferecendo os mesmos moldes do acordo do ”Natal com o nome limpo”.

Assistência

“Procuramos dar assistência a todos os clientes que nos procuraram e conseguimos atingir um percentual de conciliações satisfatório no decorrer da ação, com centenas de acordos firmados com a concessionária. Agora, vamos seguir no atendimento aos outros clientes. Vamos fazer os contatos e acredito que todos os casos pendentes terminem em acordo”, afirmou o gerente comercial da Águas de Manaus, Waldyr Vilanova.

As ações de negociações de débitos já são uma rotina para a concessionária nos atendimentos do programa itinerante “Vem Com a Gente” que já contabilizam mais de 30 mil atendimentos em Manaus em pouco mais de três meses de atuação.