Veja horários de funcionamentos dos Shoppings de Manaus no Natal

Shoppings de Manaus terão horário especial para o Natal | Foto: Divulgação

Manaus - Com a chegada do Natal, os shoppings e centros comerciais divulgam horários especiais de funcionamento. O consumidor deve ficar atento para não deixar as compras para última hora e ficar ligado nas orientações do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado do Amazonas (Procom-AM), nessa época de muito movimento, lembrando sempre de pedir nota fiscal para ter os direitos resguardados.

Confira os horários:

Amazonas Shopping:

Dia 24, as lojas estarão funcionando de 10h às 18h.

Dia 25, apenas a praça de alimentação funcionará.

Shopping Manauara:

Dia 24, o funcionamento será de 9h às 18h.

Dia 25, não haverá funcionamento.

Shopping Millennium:

Dia 24, o funcionamento acontecerá de 9h às 17h.

Dia 25, apenas as salas do Cinépolis estarão funcionando no dia, com o horário a partir das 13h30.

Shopping Plaza:

Dia 24, o funcionamento será de 9h às 18h.

Dia 25, não haverá funcionamento.

Shopping Samaúma:

Dia 24, o funcionamento será de 8h às 18h.

Dia 25, não haverá funcionamento.

Shopping Ponta Negra:

Dia 24, as lojas, quiosques e praça de alimentação, estarão funcionando de 9h às 18h.

Dia 25, apenas a praça de alimentação e a ação de lazer, funcionará de 12h às 22h.

Shopping Studio 5:

Dia 24, o funcionamento acontecerá de 10h às 18h.

Dia 25, lojas e quiosques terá funcionamento de 14h às 20h e a praça de alimentação de 12h às 21h.

Shopping São José:

Dia 24, as lojas e a praça de alimento funcionará de 8h às 18h.

Dia 25, não haverá funcionamento.

Centro de Manaus

Ainda não há informações sobre o horário de funcionamento do comércio no centro de Manaus, no Natal. Assim que for divulgado pela CDL, esse conteúdo do Portal EM TEMPO, será atualizado.

* Conteúdo produzido pela estagiária Ketllen Almeida, sob supervisão da editora Bruna Souza.

