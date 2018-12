Catadores transformam lixo reciclável em renda mensal

Desde que assumiu a administração do município, o prefeito Arthur Virgílio Neto abraçou o compromisso de implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos | Foto: Marinho Ramos/SEMCOM

O incentivo e os investimentos da Prefeitura de Manaus no trabalho dos catadores de materiais recicláveis dão novos frutos, dia após dia, gerando renda e os tornando empreendedores.

Hoje o mercado local conta com produtos fabricados e insumos fornecidos pelas associações e cooperativas de catadores, como os sacos plásticos recicláveis da Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental (Arpa), que já estão nas gôndolas de supermercados e nas operações da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“O prefeito Arthur Virgílio Neto é o maior incentivador dessa categoria. Em sua gestão, eles não só foram incluídos nas ações de limpeza do município, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas foram valorizados, capacitados e receberam estrutura para tornarem-se empreendedores. A Prefeitura apoia esses grupos, visando à sustentabilidade e à inclusão dos catadores no mercado. Por isso, vemos com muita alegria o crescimento desse trabalho”, afirmou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Além dos sacos plásticos da Arpa, já estão no mercado diversos produtos fabricados a partir de insumos fornecidos pelos catadores, como coletores universais (material para exames laboratoriais), pregadores de roupas, tigelas, tábuas de corte e cabides de roupas, todos feitos de plástico.

“A participação dos catadores na cadeia de suprimentos é importante para dar vazão à sua produção e fomentar o trabalho das associações”, reforça Farias.

Para o catador e membro da Arpa, Raul Lima, inserir os produtos fabricados pela categoria no comércio é uma vitória, não apenas aos trabalhadores, mas também do meio ambiente.

“Nosso material é 100% reciclado, tudo sai da cidade de Manaus. Esse trabalho impacta positivamente, pois usa materiais que iam sujar as ruas ou os rios, agrega valor e os transforma em algo útil. A gente faz a coleta seletiva e transforma lixo em novos produtos, que voltam para o mercado com qualidade. A gente precisa mostrar para sociedade que tudo é reaproveitável, é nossa sobrevivência, é a nossa fonte de renda”, destacou.

Desde que assumiu a administração do município, o prefeito Arthur Virgílio Neto abraçou o compromisso de implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na capital e lutar pela melhoria desse setor, que passa pela valorização contínua dos catadores. “Viabilizamos e fornecemos os galpões, inserimos e asseguramos a participação efetiva dos catadores nos grandes eventos da cidade e apoiamos a logística da coleta seletiva para fornecer materiais a esses grupos.

Estamos fazendo a nossa parte e esperamos ver o crescimento desses profissionais”, reforçou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Atualmente, a Prefeitura de Manaus apoia mais de 200 catadores, inseridos em 17 associações, que se dividem os sete galpões viabilizados pelo município desde 2014.

