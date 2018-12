Codam vai avaliar projetos estimados em R$ 540 milhões para ZFM

Reunião do Codam em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Uma pauta com 28 projetos industriais estimados em R$ 540 milhões, será analisada na última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), que acontece na quinta-feira (13), a partir das 10h no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam).



A previsão é que sejam geradas 1.189 vagas de trabalho, no período de até três anos, com os novos projetos.

Motos elétricas

A fabricação de motocicletas elétricas são os destaques da nova pauta. A TLF Montadora de Veículos Elétricos se compromete a investir R$ 169,44 milhões para produzir esse tipo de motocicleta, o que deve demandar a contratação de 134 empregados.

A Origem Indústria e Comércio também encaminhou proposta para fabricar motocicletas elétrica com recursos de R$ 52 milhões. A Elcoa Indústria e Comércio apresentou projetos para produzir fios e conectores para máquinas a um custo de R$ 18,94 milhões.

Na reunião de outubro, o Codam aprovou projetos industriais com investimentos estimados em R$ 1,919 bilhão e geração estimada de 1.685 postos de trabalho, no período de até três anos.

Projetos anteriores

No encontro anterior, realizado em agosto, o conselho autorizou a implantação de 25 projetos industriais com investimentos estimados em R$ 2 bilhões. A previsão foi de geração de 948 vagas no mercado de trabalho, a partir da implantação dos projetos aprovados

O calendário bimensal das reuniões do Codam para 2019 já está definido. Os encontros acontecerão nos dias 20 de fevereiro, 25 de abril e 19 de junho.

No segundo semestre do ano, as reuniões estão previstas para os dias 29 de agosto, 23 de outubro e 12 de dezembro.