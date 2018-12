Dólar fecha nesta quinta-feira (13) em alta

O dólar fechou o pregão desta quinta-feira (13) em alta de 0,72%, cotado em R$ 3,880 para venda | Foto: Agência Brasil

O dólar fechou o pregão desta quinta-feira (13) em alta de 0,72%, cotado em R$ 3,880 para venda, alta de 0,72%. Ontem (12), a moeda norte-americana encerrou em forte queda de 1,76%, valendo R$ 3,8521, menor valor desde 8 de outubro, dia seguinte ao primeiro turno das eleições. No acumulado do ano, o dólar tem uma valorização de 16%.

O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje(13) em alta de 0,99%, com 87.837 pontos. As ações das principais companhias, chamadas de blue chips, mantiveram a tendência de valorização, com Petrobras em alta de 0,26%, Vale com mais 0,46%, Itaú subindo 1,76% e Bradesco fechando em alta de 2,64%.

Leia mais:

Dólar fecha o dia cotado a R$ 3,92 e tem quinta alta consecutiva

Dólar sobe pelo terceiro dia, cotado a R$ 3,87