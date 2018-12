'Esquenta de Natal' com peças a partir de R$ 1,99 na Cidade Nova

O bazar da Rayana vai acontecer na Academia Live, Unidade Cidade Nova, que fica localizada na Avenida Noel Nutels | Foto: Divulgação/Assessoria

Manaus - Para quem ainda não comprou itens natalinos e quer gastar pouco, os bazares com produtos a partir de R$ 1,99 são uma opção. Roupas, sapatos, maquiagens, acessórios, brinquedos e várias peças estarão disponíveis no próximo sábado (15) no "Bazar da Rayana - Esquenta de Natal".

Ao todo, 40 expositores vão ser montados ao público, além de serviços gratuitos (higienização facial, spa da mãos e maquiagens) ofertados no evento. A entrada também é gratuita.

O bazar irá se concentrar dentro da academia Live, Cidade Nova, Zona Norte, situada na Avenida Noel Nutels, das 7h às 14h. Os visitantes que irão de carro poderão usar o estacionamento da academia.

Segundo os organizadores, John Pinho e Rayana Pinho, a ideia de fazer a versão do bazar na localidade foi depois de receber pedidos de moradores para prestigiar os preços populares principalmente nesta época do ano.

"A nossa primeira edição foi um sucesso. Pediram voltarmos e atendemos ao pedido. O nosso forte realmente são os preços baixos e a facilidade no pagamento, pois aceitamos cartão de crédito e débito. Estamos em um local estratégico e de fácil acesso para todos os moradores da Zona Norte” explicaram.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Catadores transformam lixo reciclável em renda mensal

Veja horários de funcionamentos dos Shoppings de Manaus no Natal