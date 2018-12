Comércio varejista ainda tem 500 vagas temporárias em Manaus

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio registrou, no mês de outubro, o crescimento de 1% em comparação ao mês de setembro | Foto: Em Tempo

Manaus - O comércio de Manaus trabalha com a perspectiva de crescimento de 5% nas vendas até o final do ano, abrindo espaço para a contratação de mais 500 trabalhadores temporários, somando 3 mil contratações no setor para o período de festas natalinas.

Na avaliação do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, esse otimismo se justifica, já que muitas empresas ainda não pagaram o 13º de seus funcionários, o que se espera que aconteça até o dia 20 de dezembro.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio registrou, no mês de outubro, o crescimento de 1% em comparação ao mês de setembro. Nos últimos 12 meses, o setor cresceu 5,9%.

Ainda de acordo com o IBGE, em dez meses deste ano, o comércio apresentou crescimento em sete. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor obteve alta de 3,2%, marcando também três meses seguidos de alta. O acumulado no ano foi de 4,8%.

Como segundo mês no segundo semestre, em função do dia das crianças e do clima de compras de fim de ano, segundo o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David Antonio Filho, vários segmentos do comércio apresentam aumento nas vendas no mês de outubro.

É o caso dos setores de vestuário, calçados, joias, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Segundo o IBGE, no comércio varejista ampliado, que compõem o varejo e mais os segmentos de “Veículos e motocicletas, partes e peças” e de “Material de construção”, as vendas de outubro variaram 0,3% frente a setembro de 2018, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 8,4%. O que possibilitou o acumulado do ano chegar a 10,4%. Nos últimos doze meses, esse indicador cresceu 11,5%, até outubro. Apesar do crescimento nas vendas e a contratação de temporários, o desemprego ainda é muito grande.

Na avaliação do presidente da ACA, o aumento de vagas de empregos vai depender do comportamento da economia no próximo ano. Segundo ele, os setores produtivos estão otimistas com relação à economia e ao novo governo que assume a partir de janeiro.

“Se criou muita expectativa, vamos esperar que tudo que foi dito se concretize e que a economia seja fortalecida, para que o setor produtivo possa gerar os empregos que a população está esperando”, disse Ataliba David Antonio Filho.

Horário ampliado

Na corrida para atender o maior número de consumidores neste mês de dezembro, os centros de compras da cidade anunciam ampliação dos seus horários de atendimento. No Amazonas Shopping, a partir desta sexta-feira (14), a Praça de Alimentação e as lojas abrirão das 10h às 23h. O supermercado do shopping, das 8h às 23h e a academia Smart Fit das 9h às 23h. No domingo (16), os restaurantes e lojas estarão abertos das 12h às 22h.

Do dia 17 até 21, a Praça de Alimentação e as lojas do Amazonas Shopping funcionarão das 10h às 23h. Nos dias 22 e 23, o atendimento terá duas horas a mais.

Os restaurante e lojas abrirão das 10h às 24h. No dia 23, das 9h às 15h. No dia 24 (véspera do Natal), o horário será das 10h às 18h. No dia de Natal, 25, apenas a praça de alimentação funcionará no centro de compras.

No Shopping Ponta Negra, de hoje (14) até o dia 21, o empreendimento funcionará das 10h às 23h, à exceção do domingo (16), dia em que o shopping irá operar das 12h às 22h. Nos dias 22 e 23, o centro de compras vai operar das 9h às 24h.

Na véspera de Natal, dia 24, o horário de funcionamento será das 9h às 18h, para lojas, quiosques e praça de alimentação. No dia 25, apenas os restaurantes da praça de alimentação e as operações de lazer terão funcionamento facultativo, das 12h às 22h.

O Millennium também anunciou que irá operar em horário especial a partir do dia 20. Nos dias 20, 21 e 22, as lojas e quiosques do centro de compras irão funcionar das 10h às 22h. Já os restaurantes da praça de alimentação, das 9h às 22h.

No dia 23, o Millennium opera no horário padrão de domingo: lojas e quiosques de 14h às 20h e, praça de alimentação, das 12h às 22h. Na véspera de Natal, dia 24, o empreendimento funcionará das 9h às 17h. No dia 25, apenas as salas da rede Cinépolis irão funcionar, a partir das 13h30.

