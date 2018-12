Amazonas atraiu investimentos de R$ 7,6 bi, em 2018, via Codam

O maior aporte de recursos foi registrado em agosto, quando o conselho aprovou um total de R$ 2 bilhões em investimentos. | Foto: Márcio Melo

Manaus -Um volume de R$ 7,649 bilhões em investimentos foi captado pelo Amazonas em 2018, com a implantação de 165 projetos industriais aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) ao longo de seis reuniões realizadas este ano. A mão de obra estimada, a partir da implantação dos projetos aprovados, é de 6.709 vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.



De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), o maior aporte de recursos foi registrado em agosto, quando o conselho aprovou um total de R$ 2 bilhões em investimentos. O maior contingente de empregos foi verificado em outubro, com um total de 1.685 postos de trabalho.

Além dos setores Eletroeletrônico e Duas Rodas, novos segmentos como a produção de terminais de captura de dados, as maquininhas para pagamento em débito ou crédito, com recursos superiores a R$ R$ 1 bilhão e geração de emprego acima de 700 vagas no mercado de trabalho, despontaram entre os projetos aprovados em 2018.

Em reunião a ser realizada nesta sexta-feira (14), o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS) analisa uma pauta com 27 projetos industriais e de serviços, sendo 12 de implantação e 15 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam US$ 105.967 milhões em investimentos totais e preveem mão-de-obra adicional de 1.294 trabalhadores no Polo Industrial de Manaus (PIM). A reunião acontece a partir das 9h no auditório da Suframa.

Entre os projetos industriais de implantação, os maiores destaques são das empresas Nansen SA Instrumentos de Precisão, para produção de registradores/medidores de energia elétrica, com investimento de US$ 11.735 milhões e previsão de geração de 187 empregos. A SMX Agroindustrial, para fabricação de couros e peles curtidos, com investimento total de US$ 3.69 milhões e mão-de-obra adicional de 91 trabalhadores, e da Indra Comércio de Máquinas e Motores, para produção de reboques para transporte de mercadorias e embarcações de alumínio para transporte de pessoas e mercadorias, com investimento de US$ 785 mil e geração de 39 empregos.

Os projetos de ampliação, diversificação e atualização, é destaque as proposições das empresas Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônicos e Informática, voltada à produção de terminais de captura de dados (transações comerciais), com investimento total de US$ 12.523 milhões e geração de 101 empregos, Ardagh Indústria de Embalagens Metálicas do Brasil, para produção de tampas de alumínio para latas de alumínio ou aço para acondicionamento de líquidos potáveis, com investimento total de US$ 20.186 milhões e geração de 5 empregos.

