BNDES concede financiamentos para grandes empresas da Zona Franca

Manaus - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou o Departamento de Fomento e Originação de Negócios do Norte e Centro-Oeste para a concessão de linhas de financiamento acima de R$ 10 milhões a grandes empresas. No Amazonas, o atendimento do serviço funcionará na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no Centro Internacional de Negócios (CIN-AM), na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.



Gerente executivo do CIN-AM, Marcelo Lima explicou que a implantação do novo serviço do BNDES tem como objetivo excluir a intermediação de agentes financeiros, promover um atendimento mais personalizado ao empresário e garantir o desenvolvimento da região. “Acreditamos que o serviço vai alavancar a economia do Estado com investimentos direitos em negócios do Amazonas”, disse Lima.

Ele afirmou ainda que a prioridade inicial do BNDES é o Polo Industrial de Manaus (PIM), composto por mais de 400 empresas. “Avaliamos o cenário econômico da capital e interior do Amazonas e percebemos a importância garantir um melhor potencial de investimentos das indústrias. Estamos muito otimistas quanto aos resultados do projeto e o reflexo dele na nossa economia, a partir de 2019.”

Além da exclusão de intermediários, a existência de um departamento do BNDES no Amazonas permite uma melhor negociação com empresários sobre taxas de juros, prazos de amortização, valores financiáveis e condições de financiamento. “As empresas candidatas a receberem o crédito terão mais liberdade para as negociações diretas com os técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento”, apontou o gerente do CIN-AM.

Workshop

Os técnicos do BNDES visitaram Manaus para participarem de um workshop sobre o novo projeto com empresários do Amazonas. Na ocasião, os palestrantes apresentaram os instrumentos financeiros, tanto diretos quanto indiretos (operados por meio de agentes financeiros), para atender às necessidades das empresas de grande porte.

Com uma visão para o presente e futuro, buscando um país desenvolvimento até 2035, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico afirma ter como missão, viabilizar soluções financeiras que adicionem investimentos para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira.

“Por meio desse novo processo, vamos estreitar o relacionamento do banco com as empresas do Polo Industrial de Manaus, buscando agregar valor e desenvolver a região, como forma de atrair novos investidores para o Estado”, concluiu Marcelo Lima.

Para outras informações sobre o financiamento, as empresas podem entrar em contato por meio do número (92) 3186-6511 ou pelo e-mail: cin@fieam.or.br.

