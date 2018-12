Feira da FAS acontece domingo (16) com entrada gratuita, em Manaus

A feira começa a partir das 7h | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo, dia 16, das 7h às 20h, acontece a última edição de 2018 da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque 10, com mais de 50 expositores de produtos diversos, gastronomia, programação musical, espaços de lazer e atividades para todas as idades. A entrada é gratuita.

A feira começa a partir das 7h com a venda de pirarucu de manejo, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e de frutas, legumes e verduras orgânicos de produtores locais. Além disso, também terá café da manhã regional, que é tradição aos domingos em Manaus, e a venda de diversos pratos gastronômicos no almoço.

A Feira possui espaços para relaxamento com massagens e aulas de yoga. Para a diversão do público, terá aula de ritmos, a partir das 17h, e espaços com jogos eletrônicos, de mesa e de tabuleiro, além de games antigos e que ainda fazem o maior sucesso. Também ocorrerá oficinas para crianças de robótica e produção de slime, e cupcake.

“Mais de 50 expositores com produtos diversos participarão da Feira da FAS, com venda de plantas, quadros, vinil, artesanato, artigos para presentes, roupas, acessórios para pet e muito mais. Também é uma oportunidade especial para quem quer comprar um presente diferenciado para o Natal. O público pode garantir artigos produzidos de forma artesanal, com responsabilidade social e ambiental, preços acessíveis e muita criatividade”, afirmou a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS e uma das organizadoras do evento, Paula Gabriel.

Além disso, a Feira da FAS possui uma programação musical com artistas locais. O público poderá assistir gratuitamente aos shows do cantor Pedro Auzier, a partir das 11h, da cantora Luiza Ribeiro, a partir das 14h, do Quarteto New Lords, a partir das 15h, e do grupo cover Black Mersey, que relembrará os maiores sucessos dos Beatles, a partir das 18h.

Serviço

O que: 8ª Feira da FAS

Onde: Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de Novembro

Quando: 16 de dezembro

Horário: Das 07h às 20h

Entrada franca.

