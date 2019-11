Usina de castanha em Beruri prevê faturamento de R$1,5 milhão ao ano

Beruri - A cadeia de produção de castanha em Beruri, a 173 quilômetros de Manaus, está fortalecida com a reforma da usina de beneficiamento daquele município. Administrada pela Associação dos Agropecuários de Beruri (Assoab), a usina passou por melhorias de infraestrutura que somam R$150 mil. Com a reestruturação, o faturamento anual do estabelecimento deve triplicar, saindo de R$500 mil para R$1,5 milhão.

A reforma foi realizada por meio do edital Floresta em Pé, da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) com recursos oriundos de financiamento do Fundo Amazônia/BNDES. Isso deve aumentar o volume de castanhas beneficiadas (fruto já sem casca) de 140 toneladas para 200 toneladas por ano. O número de famílias extrativistas beneficiadas também deve crescer, de acordo com o gerente administrativo da usina, Keivan Amud.

Safra da castanha vai de novembro até abril | Foto: Divulgação

“Atualmente, empregamos 344 famílias e, com a reforma, esperamos conseguir atingir 450 famílias”, projeta Amud. “Depois da Prefeitura, a usina é o empreendimento que mais gera emprego e renda. Só em 2018, conseguimos beneficiar em cerca de R$ 1,2 mil por família. Foi deixado dentro das Unidades de Conservação R$800 mil só em compra de castanha. Isso faz com que a economia do município, que é bastante carente de infraestrutura, fique aquecida”, explica.

Para o secretário de Produção Rural do Estado (Sepror), a projeção de crescimento da cadeia da castanha em Beruri deve contribuir, inclusive, com o PIB do Amazonas. “O PIB cresceu 7,5% e quem puxou isso foi a agropecuária, um saldo positivo que também atinge número de empregos formais”, disse o titular sobre a reinauguração da usina.

Produção e benefícios

As castanhas vêm de 45 comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçú-Purus, das Terras Indígenas Itixi Mitari e Lago do Ayapuá e na sede do município de Beruri. A safra da castanha começa em novembro, quando os ouriços começam a cair. Os extrativistas fazem a coleta e a quebra dos ouriços dentro dos castanhais, depois realizam a lavagem, secagem e ensacamento. Das comunidades, o estoque é transportado até a usina, onde são beneficiadas. O período da safra vai até o início de abril, segundo Keivan Amud.

“A usina trabalha com a agregação do valor do produto e, dessa forma, essas populações mantém o modo de vida tradicional delas”, informa o gerente. Com a atividade da usina, a figura do atravessador (pessoa que coleta a produção e leva até o consumidor final), que muitas vezes compra o produto abaixo do valor do mercado, foi substituída.

Trabalho da usina permite que as famílias extrativistas mantenham o modo de vida tradicional | Foto: Divulgação

E não são apenas os benefícios econômicos: a parte social também é contemplada pela usina de beneficiamento. São oferecidos aos extrativistas assistência técnica e cursos de boas práticas na cadeia produtiva, que faz com que a rentabilidade e valor do produto aumente, assim como o valor final do fruto. “ Por meio desse fortalecimento da relação com o extrativista que temos a cadeia da castanha valorizada”, avalia Amud.

Parceiros comerciais

Com o aumento da produção, a expectativa da Assoab é alcançar mais clientes e ampliar as parcerias comerciais que já existem. Um dos principais compradores da usina de Beruri é a empresa gigante de cosméticos Natura, que mantém contrato desde 2017 com a associação. “A expectativa é que o contrato seja ampliado e consigamos atender mais famílias por meio dessa parceria. Além de fornecer castanhas para a Natura, eles têm um trabalho social que envolve as comunidades e ajuda na capacitação do extrativista, com oficinas de segurança e primeiros socorros”, informa Amud.

Outro parceiro importante da usina é a rede de hotéis Marriot, que tem unidades hoteleiras nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Além deles, restaurantes do Sudeste do país também compram as castanhas produzidas em Beruri.

Mas para manter o funcionamento da usina o ano inteiro, a Assoab também atua com a prestação de serviços para produtores de outros municípios amazonenses como Tefé, Anamã, Coari e a capital Manaus, que não possuem unidades de beneficiamento. “A usina consegue se manter ativa durante de 11 a 12 meses porque trabalha com a compra da castanha, comercialização e prestação de serviços. Se fosse trabalhar só na venda, só funcionaria de 6 a 8 meses”, esclarece o gerente.