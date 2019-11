Inscrições abertas para a I Feira de Sustentabilidade do PIM

As inscrições para ter acesso a área de exposições e palestras da I Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (fesPIM) já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no endereço: www.fespim.com.br . A fesPIM acontece na capital amazonense nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções.

O evento nasce como um novo conceito de defesa do modelo econômico do Amazonas, aliando sustentabilidade, tecnologia e iniciativas sustentáveis para geração de emprego e renda e é uma iniciativa da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam).

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela internet | Foto: Divulgação

O projeto tem o objetivo de mostrar a importância do PIM não somente para a região amazônica, mas para todo o país em relação ao desenvolvimento econômico a partir do uso de recursos naturais de maneira correta.A Feira terá 130 stands sustentáveis, com a utilização de 90% de produtos regionais e mão de obra 100% local.



A programação contará com a participação de palestrantes renomados nacionais e internacionais da área de sustentabilidade. O evento conta o patrocínio das seguintes instituições e empresas: Samsung, Moto Honda, Coca-Cola, Sidia, Amazonas Energia, Samel, Porto Chibatão, Daikin, Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.A fesPIM promete contribuir com o fortalecimento do Polo e a expectativa de público é atrair pelo menos 40 mil pessoas.

