Vídeo: período de defeso no AM está próximo; veja a lista das espécies

Manaus - O Amazonas entrará no período do defeso, ou seja de reprodução dos peixes. Nessa época do ano a comercialização de várias espécies são proibidas. Nas feiras e supermercados os consumidores têm aproveitado os últimos dias de oferta dos pescados.

Os feirantes aproveitam o momento e chamam os consumidores para aproveitarem as ofertas antes do defeso. No Amazonas, o defeso inclui o Pacu, Sardinha, Pirarucu, Tambaqui, Surubim, Caparari, Aruanã, Pirapitinga, Matrinxã e Mapará e acontece entre 15 de novembro a 15 de março. Algumas espécies permanecem com a venda proibida por mais tempo.

O Tambaqui, que é uma espécie bastante consumida, está com a pesca proibida desde o dia 01/10/2019 a 31/03/2020/. O Pirarucu, a pesca é proibida durante o ano todo, mas, essa especie pode ser comercializada se vier de área de manejo. Os peixes incluídos no defeso só podem ser comercializados com autorização.

