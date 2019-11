Unidades do Senac AM aderem à Semana Global do Empreendedorismo

Manaus - As unidades do Senac Centro e da Cidade Nova aderiram à Semana Global do Empreendedorismo e realizam programação especial com palestras, café com empresários, exposição de produtos e feira de empreendedorismo dos alunos. A visitação é gratuita e a inscrição pode ser feita direto na unidade. Ações de exposição de cases de empreendedorismo do Senac também ocorrem no Manaus Plaza e Millenium Shopping.

Na quarta-feira (27), o Senac Pequeno Franco realiza o “Dia do Empreendedorismo”. Serão palestras voltadas para gestão, artesanato, beleza, saúde e tecnologia. Os destaques são: “Como formalizar minha MEI”; “Gestão financeira para empreendedores”; “Processo de criação de marca” (gestão); “Como fazer? Customização e sustentabilidade”; “Como fazer? Arranjos florais e laços decorativos” (artesanato).

Na área da beleza, os destaques são: “O mercado de alongamento de unhas em Manaus”; “Colorimetria” e “Prótese masculina”. Já nos segmentos da saúde e da tecnologia, temos, respectivamente: “Estética: Visão Empreendedora” e “A Cultura Maker e o empreendedor criativo” bem como “Startup + Ensino Médio”.

Além das palestras e oficinas, a programação contará com a exposição de Artes/Fotografia de Paola Duarte e Rodrigo Aparício; Desfile de Moda de Izolena Garrido; Exposição da Loja de Quadros Sonhos Nerd, de Jessica Silva e o stand Behat: Artes de Natal. A unidade fica situada na rua Saldanha Marinho, número 410, Centro. As atividades irão ocorrer das 8h30 às 18h.

Na quinta-feira (28), o Senac José Tadros sedia a “Feira do Empreendedorismo” com intuito de expor os produtos e serviços desenvolvidos pelos alunos e ex-alunos da instituição. Haverá um espaço de negócios para os segmentos de gastronomia, moda, beleza, saúde, comunicação, fotografia e informática.

Além disso, o Sebrae Amazonas participará do evento e irá prestar serviços sobre dúvidas e outras informações sobre formalização de empresas. A programação é composta ainda por palestras e oficinas que irão abordar: “Criação de games”, “Canvas”, “Mídias Sociais”, “Logística na Amazônia e o mercado de trabalho para tecnólogo em logística”, “Terapia Capilar” entre outros temas.

A unidade do Senac José Tadros fica situada na rua Visconde de Itanhaém, número 863, bairro Cidade Nova. A programação da Feira de Empreendedorismo será realizada das 14h às 19h. A programação completa da Semana Global do Empreendedorismo no Senac Amazonas você confere no site da instituição (www.am.senac.br).



*Com informações da Assessoria