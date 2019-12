Precisa trabalhar? Há mais de 70 vagas em diversas áreas em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona candidatos, a partir das 8h desta terça-feira (10), para 77 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:



Posto Constantino Nery



2 vagas - Operador de Máquina Extrusora de Embalagens Plásticas



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - experiência na função.

1 vaga - Mecânico Montador



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - experiência em montagem de layout, tubulação, rede de ar comprimido, água industrial, rede de incêndio, instalação de equipamentos, leitura e interpretação de desenho e cortes em geral.



1 vaga - Ajudante de Carga e Descarga - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência com carregamento de mercadorias.



4 vagas - Empacotador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino fundamental completo;



Experiência - não é necessário;



Requisitos obrigatórios - auxiliar os operadores de caixa trocando dinheiro, empacotando e fazendo devolução de mercadorias.



4 vagas - Ajudante de Obras - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)



Escolaridade - ensino fundamental completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - possuir experiência na área.



1 vaga - Auxiliar de Doceiro



Escolaridade - ensino médio completo;



Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - experiência na produção de doces, balas e bolos.

2 vagas - Mecânico de Tubulação



Escolaridade - ensino fundamental completo;



Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios - o candidato deverá executar reparos em tubulações de água de resfriamento, gás natural e atividades relacionadas à manutenção de bombas.

1 vaga - Eletricista de Força e Controle

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá fazer reparos e montagem de painéis e quadros de energia, ligações de motores e motobombas e manutenção em geral.

10 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função, limpeza de obras e organização de materiais.

10 Vagas – Pintor de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função.

2 vagas - Técnico de Edificações

Escolaridade - ensino superior completo em Engenharia Civil;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na função, bem como com levantamento fotográfico.

1 vaga - Auxiliar de Produção na Indústria Alimentícia de Concentrados

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência na indústria de concentrado ou fábrica de alimentos.

1 vaga - Vendedor de Cosméticos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas de produtos cosméticos.

Posto Shopping Phelippe Daou

5 vagas - Eletricista de Manutenção Industrial (Contrato por tempo determinado)

Escolaridade - ensino médio completo, curso técnico de eletricista ou cursando superior na área elétrica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - executar trabalhos de montagem, manutenção de instalações industriais, desenvolver atividades em sistemas elétricos de máquinas e equipamentos elétricos. Curso na área elétrica, curso de NR-10 (validade de 2 anos), diferencial ter curso NR-35 (validade de 2 anos).

3 vagas - Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com folha de pagamento, ponto eletrônico, cadastro e atendimento de colaboradores. Obrigatório ter conhecimento com sistema TOTVS.

5 vagas - Mecânico Industrial (Contrato por tempo determinado)

Escolaridade - ensino médio completo, curso técnico de Eletricista ou cursando superior na área elétrica;

Experiência - com ou sem experiência;

Requisitos obrigatórios - desenvolvimento e testes de equipamentos e máquinas, manutenção e reparos de máquinas diversas, montagem e instalação de máquinas, leitura e interpretação de desenho técnico, fixação de peças e estruturas específicas.

Com experiência: na carteira de trabalho ou declaração, diferencial ter curso na área de mecânico industrial, curso de NR-33 e curso NR-35 (validade de 2 anos).

Sem experiência: ter curso na área de mecânico industrial, diferencial ter curso NR-33 e NR-35 (validade de 2 anos).

17 vagas - Peixeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento teórico e prático de técnicas para retirar espinhas, manuseio de peixes e atendimento ao cliente.

7 vagas - Assistente Administrativo no ramo de Instituição de Ensino (Contrato por tempo determinado)

Escolaridade - ensino superior completo em Administração, Rh, Marketing ou Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realização de matrículas, renovações e transferências, atendimentos específicos aos clientes. Obrigatório ter experiência em Instituição de Ensino, informática básica, conhecimento no sistema TOTVS RM.

