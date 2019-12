'Nota Premiada Manaus' dará prêmios de até R$ 50 mil para consumidores

Prefeito Arthur Virgílio Neto fala sobre a importância da emissão da nota fiscal em todos os estabelecimentos comerciais de Manaus | Foto: Gabriele Bessa





Manaus - A Prefeitura de Manaus lançou, nesta segunda-feira (9), a campanha “Nota Premiada Manaus”, durante uma coletiva de imprensa realizada na sede do órgão municipal, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. O prefeito Arthur Virgílio Neto falou sobre a importância da ação, que dará prêmios em dinheiro aos cidadãos que exigirem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) identificada com CPF.

“A ação vai estimular a prática de educação fiscal na cidade e conscientizar a sociedade sobre a importância econômica dos tributos municipais. É preciso divulgar a campanha e exigir dos estabelecimentos a entrega do documento fiscal”, destacou o prefeito durante o evento.

Premiações

Ao longo da campanha “Nota Premiada Manaus” serão sorteados, todos os meses, 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, além de quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois prêmios no valor de R$ 10 mil e um prêmio no valor de R$ 20 mil, além de premiações que poderão somar até R$ 50 mil.

Além disso, a campanha vai colaborar com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária. Ao realizar a compra, o cliente poderá indicar uma das 48 instituições inseridas na ação.

O primeiro sorteio da campanha está marcado para ocorrer dia 30 de dezembro deste ano, com a distribuição de 28 prêmios, que somarão R$ 130 mil para os participantes sorteados e R$ 52 mil para as instituições sociais indicadas.

Saiba como participar

Para concorrer às premiações do “Nota Premiada Manaus” é necessário realizar um cadastro no site: http://notapremiadamanaus.manaus.am.gov.br, e seguir todas as orientações da campanha.

Após a conclusão do cadastro, o cidadão já poderá pedir para incluir o seu CPF na sua Nota Fiscal de Serviços. A lista completa dos prestadores de serviços que emitem a nota fiscal, o cronograma dos sorteios, assim como a lista de ganhadores também estarão disponíveis no site da campanha.