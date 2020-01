Diretoria da Yamaha Amazonas visita redação do Jornal EM TEMPO

Grupo Yamaha busca estreitar relação com à imprensa | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Com o intuito de se aproximar da população por meio da imprensa e apresentar os projetos e avanços da companhia, a direção da empresa Yamaha Motor da Amazônia realizou na manhã desta quarta-feira (22) visita à diretoria do Jornal EM TEMPO, na rua Doutor Dalmir Câmara, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.



O diretor de Relações Institucionais da Yamaha - Amazonas, Rafael Lourenço, explicou que é a primeira vez que a empresa realiza contato direto com à imprensa. “A Yamaha tem muitas histórias para contar. Nestes 35 anos de Amazonas e 50 de Brasil, sempre ficamos distantes da imprensa, mas agora estamos abrindo este caminho. É um novo momento. Temos uma série de histórias excelentes no quesito ambiental, responsabilidade social, tecnologia e inovação e investimentos para o futuro e, acreditamos, que isso seja de interesse para toda a sociedade”, comentou Rafael.



O também diretor de Relações Institucionais da Yamaha no Amazonas, Afonso Cagnino, afirma que está disponível para levar as informações da empresa à imprensa. “Com a chegada da nova gestão de Anderson Chaves em Manaus, a intenção é abrir uma porta de comunicação da Yamaha com a mídia. Almejamos firmar uma parceria de troca de dados e conteúdo", frisou Afonso.



O Diretor do jornal EM TEMPO, Luiz Otávio, ressaltou a importância da Yamaha para o Polo Industrial de Manaus e agradeceu aos diretores por terem procurado o EM TEMPO. “Fico muito grato com a iniciativa da empresa em vir até nós. É muito importante fomentar este canal de comunicação com a Yamaha. Cada vez mais as pessoas estão em busca de informações sobre economia e as empresas do Polo de Duas Rodas são as que mais empregam na Zona Franca. Com a audiência de nosso portal de notícias, que já atinge 10 milhões de acessos, podemos aproximar ainda mais a população das empresas do Polo, por meio de conteúdo instantâneo e de qualidade", ressaltou Luiz.

Responsabilidade

A Yamaha é referência no Polo de Duas Rodas | Foto: Leonardo Mota

A Yamaha da Amazônia é referência no Polo de Duas Rodas. Consolidada no mercado há mais de três décadas no Amazonas, a empresa realiza diversos projetos que beneficiam a sociedade.



“A Yamaha já é referência. O motociclista sabe que o produto é bom. É de interesse público que a população saiba que temos um compromisso muito grande perante à sociedade, por exemplo, realizamos um treinamento de educação no trânsito para mais de 10 mil motociclistas no país. Destes 10 mil, 1,8 mil foram só em Manaus”, esclareceu Rafael.



Na parte ambiental, a empresa global também tem um projeto interno, desde 2010, cujo o objetivo é a redução de dióxido de carbono (CO²). Com o lema “50 anos com 50% redução de CO²”. A meta já foi ultrapassada em 4%, pois já registra um total de redução de 54%.



Números registrados pelo setor em 2019, projeções para 2020, ações de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social serão apresentadas durante coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta quinta-feira (23), na sede da Yamaha da Amazônia, na rua Rio Jaguarão, Distrito Industrial I.