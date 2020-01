Cota única com desconto do ISS Autônomo 2020 vence no próximo dia 31

Manaus - Os profissionais liberais da capital amazonense, contribuintes do Imposto Sobre Serviços (ISS) Autônomo, têm até o próximo 31, para quitar seu tributo em cota única com abatimento de até 10% sobre o valor total.

De acordo com o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, também é possível realizar o pagamento do ISS Autônomo 2020 de forma parcelada, em 12 vezes, mas sem o desconto.

Para autônomos de nível superior, o imposto a ser pago corresponde a uma Unidade Fiscal do Município (UFM) por mês, ou seja, R$ 108,95. Para profissionais de nível médio, a parcela será de meia UFM, R$ 54,47.

As guias para pagamento do ISS Autônomo 2020 já foram disponibilizadas para emissão na página do “Manaus Atende” https://manausatende.manaus.am.gov.br . Os contribuintes também poderão emitir suas guias diretamente nos pontos de atendimento da Semef nos PACs.

Para este exercício foram lançados mais de 7,5 mil profissionais autônomos que atuam como prestadores de serviços na capital amazonense e emitem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). O lançamento soma R$ 7,1 milhões.