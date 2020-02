Palestra esclarece empreendedores em Manaus sobre moedas digitais

O evento também vai mostrar os riscos e oportunidades do mercado e terá entrada gratuita. | Foto: Reprodução

Manaus - No próximo dia 28, em Manaus, os potenciais ou atuais empreendedores da capital têm a oportunidade de conhecer mais sobre cryptomoedas e saber como o mercado crescente das moedas digitais podem modernizar as transações financeiras das empresas. O evento também vai mostrar os riscos e oportunidades do mercado e terá entrada gratuita.

Palestra Cryptalk

O cenário das cryptomoedas e as vantagens para o empreendedor, promovida pelo Sebrae no Amazonas, das 15h às 17h, no dia 28 deste mês. A participação é gratuita e a inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/criptalk01

De acordo com o analista de comunicação do Sebrae/AM, Denys Cruz, o objetivo do evento é introduzir conceitos e informações iniciais à utilização responsável e segura de Bitcoins e outros criptoativos visando fomentar a adoção e usabilidade da tecnologia, habilitando as pessoas para compreender o mercado e cenários envolvendo essa tecnologia. Ele alerta, porém, que não serão abordados tópicos relacionados a investimentos, aspectos jurídicos e tributários.

A palestra será proferida por Marcelo Silva, profissional certificado UNIX/AIX e Linux RedHat. Trabalhou em diversos projetos como Business Partner da IBM em vários estados do territórios nacional, tendo inclusive realizado projetos de implementação em empresas estrangeiras multinacionais.

O palestrante destaca que os empreendedores precisam estar atento às mudanças de mercado relacionados às criptomoedas. Ele reitera que o alto valor adquirido pelas criptomoedas nos últimos anos e o valor crescente desse mercado tem colocado essa nova forma de dinheiro em evidência, pois elas são cada vez mais comuns na nossa realidade.

Serviço



O que: palestra Cryptalk - O cenário das cryptomoedas e as vantagens para o empreendedor



Quando: 28 de fevereiro de 2020

Onde: Sebrae/AM – rua Leonardo Malcher, 924, centro.

Hora: 15h

Inscrição: gratuita http://bit.ly/criptalk01

Informações: 0800 570 0800

