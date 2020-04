A cada pizza vendida, restaurante doa uma a médicos no Delphina Aziz

Manaus – Muitos trabalhadores estão trabalhando de forma home office para evitar o contágio e a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), mas as classes dos profissionais de saúde não possuem o mesmo benefício - uma vez que são responsáveis pela saúde dos pacientes. Pensando em formas de agradecimentos a esses profissionais, o restaurante NaOca realizou a promoção “Pizza em DOBRO Naoca” - que doa pizzas aos profissionais e leva palavras de gratidão.

Segundo o proprietário Walber Silva, a ideia surgiu em uma reunião no restaurante em que era abordado a crise e novos desafios do cenário atual. Ele conta que a equipe percebeu que, além de solucionar os problemas, precisaria fazer uma ação para contribuir com a situação no Estado.

“Primeiro criamos a promoção de desconto de 50% para todos os profissionais da saúde, e ela está vigente. Com isso, recebemos centenas de mensagem de agradecimento, ficamos muito felizes e isso serviu de combustível para que criássemos mais outra promoção. Foi quando surgiu a ideia da promoção Pizza em DOBRO NaOca, tendo como beneficiário da Pizza o profissional da área de saúde. É um meio do cidadão anônimo contribuir de alguma forma e exercer sua cidadania”, explicou Walber.

Wlaber explicou que a promoção começa quando o cliente compra uma pizza, que será entregue em sua residência. A segunda pizza da promoção é doada aos profissionais da saúde.

“Todas as pizzas arrecadadas serão entregues a cada 2 dias no Hospital Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós. Na ocasião da compra, o cliente poderá deixar uma mensagem, que essa será transcrita em forma de bilhete e entregue junto com as pizzas arrecadadas”, ressaltou.

A promoção teve início na última sexta-feira (3) e as entregas das primeiras pizzas arrecadas para os profissionais da Saúde devem ser feitas na noite domingo (5). A expectativa é de duas ou três dezenas, dependendo da demanda, estipula o proprietário.

“Torcemos para consegui realizar essa quantidade de entregas. Esperamos que nossos clientes também contribuam com a causa e possam ajudar quem tanto nós ajuda, 24 horas por dia na linha de frente dessa batalha”.

Para participar da ação, basta realizar o pedido por meio do WhatsApp: (92) 99477-1439, e solicitar a compra da pizza na promoção pague uma e ganhe mais uma que será doada aos profissionais da saúde.