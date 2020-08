Indústria do AM cresce 65,7% em junho, mas acumula retração de 19,6%

Manaus - Depois de quedas históricas na produção de março e abril, a indústria amazonense registrou um crescimento no seu desempenho produtivo de 65,7% em junho em relação a maio. Apesar do resultado positivo, bem maior que a média nacional (8,9%), o setor ainda acumula retração de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a , divulgada nesta terça-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



De acordo com avaliação do IBGE, os recuos em relação ao ano 2019 refletem o movimento de menor intensidade no ritmo da produção industrial, ainda influenciada pelos efeitos do isolamento social, e que afetou o processo de produção. No mês estudado, as indústrias extrativas tiveram resultado de negativos de menos 17,2% em relação a junho de 2019, e as de transformação, a variação negativa foi de 10,0%.



As atividades que contribuíram para esse resultado negativo foram: fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - gás natural, gasolina, diesel, nafta e combustíveis (-35,8%), fabricação de bebidas - preparação de xaropes (-21,9%), fabricação de máquinas e equipamentos - ar condicionado parede e janela, terminais bancários, ar condicionado centrar (-21,0%), Fabricação de máquinas e equipamentos e materiais elétricos (-7,5%) (conversores, alarmes, microondas, condutores).



As atividades que tiveram resultado positivo foram: impressão e reprodução de gravações - discos fonográficos (84,7%), fabricação de produtos de borracha e material plástico - peças plásticas, garrafas e rolhas (26,6%), fabricação de outros equipamentos de transportes - motocicletas e suas peças (15,2%) e fabricação de produtos de metal exceto máquinas e equipamentos - aparelhos de barbear, tampas e capsulas, artefatos para indústria automobilística (10,9%), Outros equipamentos de transportes - motocicletas e suas peças (15,2%).



Ranking nacional



O desempenho da indústria amazonense de 65,7%, em junho, foi o melhor em relação às outras Unidades da Federação. Os piores desempenhos foram os do Mato Grosso (-0,4%), do Espírito Santo (0,4%) e o da Bahia (0,6%). Depois da indústria amazonense, os melhores desempenhos foram do Ceará (39,2%) e do Rio Grande do Sul (20,5%).

O desempenho negativo (-10,4%) da indústria amazonense de junho de 2020 em comparação com junho de 2019 colocou o Estado do Amazonas em uma posição intermediária entre as outras unidades da federação. Os piores desempenhos foram os do Espírito Santo (-32,4%), do Ceará (-22,1%), e da Bahia (-14,4%). Os melhores desempenhos, os de Goiás (5,4%), de Pernambuco (2,8%) e do Mato Grosso (1,6%).



Em relação ao desempenho acumulado no período de janeiro a junho de 2020, a produção industrial amazonense valor negativo de -19,6% em comparação com o mesmo período de 2019 apresentou o terceiro pior desempenho. Os piores ficaram com Ceará (-22,0%), e Espírito Santo (-20,8%). Os resultados positivos ficaram com Rio de Janeiro (2,3%), e Goiás (0,9%).





*Com informações da assessoria