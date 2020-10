Prefeitura lança edital para interessados em atuar no Casarão Cassina

O edital integra os projetos do Casarão da Inovação Cassina, o mais novo polo digital de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus lançou um novo edital de chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com expertise na realização de atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, para atender ao Casarão da Inovação Cassina, em construção no centro histórico. A publicação está na edição 4.952, do Diário Oficial do Município (DOM), de quinta-feira, 22/10.



"Essa é mais uma etapa de transformação da cidade de Manaus em um polo digital e de inovação. Hoje, já no estágio final da obra, o antigo hotel Cassina, que dá lugar a um Cassarão da Inovação, parte para uma nova empreitada de escolha de parceiros, os quais serão criteriosamente avaliados por questões técnicas, de qualidade e operacional. O Casarão da Inovação Cassina, nome eleito pelos internautas, será um marco histórico para o futuro da capital da amazônia”, afirmou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Uma comissão de seleção da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) vai eleger as OSCs para a execução de ações que proporcionem capacitação tecnológica, eventos de inovação e ainda incubação e aceleração para startups, que estejam inseridas no contexto do Casarão da Inovação Cassina. Entre as atividades previstas estão oficinas, workshops, cursos na área de Tecnologia da Informação (TIC), hackathon, visitas técnicas guiadas, entre outros.

“Vamos fazer do Casarão da Inovação Cassina um ponto de encontro, onde os jovens que queiram levar suas ideias de negócios tenham toda a ajuda necessária para seguir em frente. Será um verdadeiro polo para inovação, como nos determinou o prefeito Arthur, até porque já temos leis aprovadas e parcerias com instituições”, declarou o secretário da Semtepi, Marco Pessoa.

O edital integra os projetos do Casarão da Inovação Cassina, o mais novo polo digital de Manaus, que será inaugurado em breve pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, ainda como parte das obras entregues em comemoração aos 351 anos da cidade. Reunidos, os lotes vão beneficiar gratuitamente mais de 2,3 mil pessoas.

Os interessados devem apresentar suas propostas na sede da secretaria, localizado na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, até o dia 22 de novembro, de 8h às 14h.

Para baixar o edital completo, o link para download está disponível no site: http://dom.manaus.am.gov.br/