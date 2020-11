Dólar cai para abaixo de R$ 5,40 com expectativa de vitória de Biden

Num dia de otimismo no mercado financeiro, a moeda norte-americana teve a maior queda diária desde o fim de agosto e voltou a ficar abaixo de R$ 5,40. A bolsa de valores começou o dia em queda, mas encerrou com pequena alta.

Em meio à expectativa da vitória do candidato democrata Joe Biden, o dólar comercial fechou esta sexta-feira (6) vendido a R$ 5,393, com recuo de R$ 0,152 (-2,74%). A divisa teve a maior queda diária desde 28 de agosto, quando tinha caído 2,9%. A cotação está no valor mais baixo desde 18 de setembro, quando tinha fechado em R$ 5,37.

Depois de chegar a R$ 5,76 na terça-feira (3), o dólar fechou a semana com recuo de 6,1%. No ano, a divisa acumula alta de 34,4%.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 100.925 pontos, com pequena alta de 0,15%. O indicador começou o dia em queda, com os investidores vendendo ações para embolsarem os ganhos dos últimos dias, mas o otimismo voltou a prevalecer durante a tarde, com o índice revertendo o movimento. O Ibovespa terminou a semana com alta de 7,4%.

A reversão da diferença de Biden para o presidente norte-americano, Donald Trump, em dois estados, Georgia e Pensilvânia, melhorou as negociações ao longo do dia nos mercados globais. Em momentos de otimismo nos mercados, os investidores retiram recursos de ativos seguros, como o dólar, e aplicam em países emergentes, como o Brasil.