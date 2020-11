Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 75 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa | Foto: Arquivo EM TEMPO

Brasília - A Mega-Sena sorteia neste sábado (21) um prêmio acumulado de R$ 75 milhões. As seis dezenas do concurso 2320 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Mega da Virada

As apostas para o sorteio especial da Mega-Sena da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O prêmio estimado para esta edição é de R$ 300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro próximo.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal com acerto de seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim por diante. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

