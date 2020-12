Caixa oferece nova chance para sacar FGTS emergencial de R$1.045

Os beneficiários que ainda não receberam o FGTS emergencial no valor de R$ 1.045 têm uma nova chance de fazer o saque. A Caixa Econômica Federal explicou que os trabalhadores podem fazer o pedido pelo aplicativo do benefício entre os dias 7 e 31 de dezembro.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado com o intuito de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa, com a abertura de uma conta no nome do servidor. O saque é permitido diante demissão, podendo ser entre três e cinco parcelas.

Leia também: Quem recebeu auxílio de forma irregular terá que devolver; veja lista

O valor depende do que era recebido no trabalho e quantas vezes foram solicitadas o pedido, porém, não pode ser inferior a um salário mínimo. Porém, devido a pandemia o governo liberou o saque do FGTS emergencial.

FGTS emergencial

O FGTS emergencial foi autorizado por meio da Medida Provisória nº 946/2020, sancionada no dia 07 de abril de 2020. Com isso, os trabalhadores que possuem saldo podem sacar até um salário mínimo de contas ativas ou inativas.

Os depósitos em conta iniciaram em junho para os nascidos em janeiro, sendo que o saque e a transferência a partir de julho. Os depósitos foram até o dia 21 de setembro com saques em novembro.