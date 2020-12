Quer ser um milionário? Mega-Sena sorteia hoje (5) prêmio de R$ 11 mi

Os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) | Foto: Reprodução

O concurso 2324 da Mega-Sena, sorteará hoje (5), em São Paulo o prêmio estimado em R$ 11 milhões. O sorteio das seis dezenas está previsto para as 20h (horário de Brasília) no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário Tietê, com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

Os jogos podem ser feitos até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Leia mais:

Quem recebeu o auxílio irregular precisa devolver; veja lista