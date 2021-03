Governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família em março | Foto: Divulgação

Manaus - O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021. Sem ser substituído pelo auxílio emergencial, o valor vai variar de acordo com o tipo de benefício concedido à família e pago sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

O programa atende famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Podem fazer parte todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Para saber o dia em que o Bolsa Família ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, o beneficiário deve observar o último dígito do NIS, impresso no cartão do titular. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário.

Confira o calendário | Foto: Divulgação

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO BOLSA FAMÍLIA

Famílias que recebem o Bolsa Família precisam conferir se algum beneficiário participou das eleições de 2020 para não perder o benefício. As que têm integrante que foi doador de recursos financeiros ou prestador de serviços para campanhas eleitorais já tiveram o bloqueio do Bolsa Família em janeiro.

Famílias com renda per capita mensal entre meio e dois salários mínimos, podem procurar os centros de atendimento do Bolsa Família e fazer a atualização cadastral até 14 de maio para que não ocorra o cancelamento do benefício.

As famílias que tiveram integrantes identificados como candidatos eleitos nas eleições de 2020 também já tiveram o benefício cancelado em janeiro, e ficam impedidas de entrar no programa durante o período do mandato do candidato eleito.

De acordo com o Ministério da Cidadania, todas as famílias serão notificadas do bloqueio ou cancelamento do benefício, que ocorrerá de forma automática, por meio de mensagem no extrato bancário da conta que recebe o Bolsa Família.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

‘Ilumina Manaus’ chega a 60% de implantação em dois meses

Governo publica decreto que libera funcionamento de academias