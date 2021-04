Dólar chega a R$ 5,80, mas reduz alta no fim da tarde

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 115.419 pontos, com ganho de 0,56% | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Manaus - Depois de ultrapassar a barreira de R$ 5,80, o dólar desacelerou perto do fim das negociações e fechou com pequena alta. A bolsa de valores oscilou bastante, mas subiu pela terceira sessão seguida.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (29) vendido a R$ 5,766, com valorização de R$ 0,025 (+0,43%). Na máxima do dia, por volta das 12h, a cotação chegou a R$ 5,805, mas passou a operar próxima da estabilidade no início da tarde. Nas horas finais de negociações, a cotação voltou a acelerar, mas em ritmo insuficiente para recuperar os valores máximos.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 115.419 pontos, com ganho de 0,56%. O indicador alternou altas e baixas até o meio da tarde, mas firmou a tendência de alta após as 16h.

O dólar e a bolsa oscilaram em meio às negociações sobre vetos no Orçamento Geral da União, aprovado pelo Congresso na semana passada. O anúncio de trocas de comandos em diversos ministérios também influenciou o mercado próximo do fim da sessão.

O mercado também foi influenciado pelo exterior. A decretação de novas medidas de restrição social em diversos países da Europa e alertas de prejuízos em um grande fundo de investimento norte-americano pressionaram as negociações em todo o planeta.

