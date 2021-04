Participantes de ‘Oficina de Páscoa' recebem kits de materiais no AM

Destinada a empreendedores e potenciais empreendedores, a oficina ministrada por Thaynara Lima será realizada nesta quarta-feira | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa Pinho Representações, entregou nesta segunda-feira, 29/3, 40 kits de materiais para os alunos contemplados no edital lançado na última sexta-feira, 26, utilizarem durante a "Oficina de Ovos de Páscoa".

Destinada a empreendedores e potenciais empreendedores, a oficina ministrada por Thaynara Lima será realizada nesta quarta-feira, 31, das 10h às 12h, pela plataforma Google Meet.

Atendendo a uma determinação do prefeito David Almeida, a oficina faz parte do projeto “Aprendendo Para Empreender” Ação Empreendendo na Páscoa, cujo propósito é disponibilizar capacitação empreendedora virtual para os empreendedores.

A diretora de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho, falou sobre a importância de atividades e cursos de capacitação voltados a empreendedores. “Os 40 contemplados do edital ganharam um kit completo com materiais para a oficina da Páscoa, por meio de parceria realizada com a empresa Pinho Representações. Partindo da preocupação do prefeito David Almeida com os empreendedores e com aqueles que estão desempregados, esta foi a forma que encontramos para auxiliar essas pessoas neste momento difícil de pandemia, dando-lhes a oportunidade de obterem uma renda extra”, destacou Rayana.

Duas alunas contempladas, Arlene Araújo e Marciele Vieira, mostraram-se surpresas e felizes com a entrega dos kits, que serão utilizados para auxiliá-las a ensinar os comunitários do bairro União da Vitória, na zona Norte.

