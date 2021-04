Tropical Hotel divulga data de reabertura com mil vagas de emprego

A ideia é recuperar o hotel, espaço que já é parte da história do estado | Foto: Divulgação

Manaus - O Tropical Hotel já tem previsão para a tão esperada reabertura: julho de 2022. Segundo a reitoria do Grupo Fametro, quando o hotel estiver em funcionamento, a expectativa é que ocorra a criação de mil vagas de emprego, movimentando a economia em Manaus.

Símbolo do turismo no Amazonas e que foi arrematado pelo grupo em leilão realizado em novembro de 2020, a reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, diz que o local passou por avaliação da estrutura física e limpeza.

A ideia é recuperar o hotel, espaço que já é parte da história do estado. Além dos recursos a serem aportados pelo grupo, a Fametro também está conversando com possíveis parceiros e investidores interessados em apoiar o projeto.

