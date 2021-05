Segmentos econômicos são destaque no Fórum da Zona Franca de Manaus

O evento foi transmitido para centenas de pessoas, de forma on-line e gratuita, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). | Foto: Divulgação

Manaus - Criado com a finalidade de promover e estimular a integração entre os segmentos econômicos que compõem a Zona Franca de Manaus (ZFM), o Fórum Permanente de Articulação com a Zona Franca de Manaus (FOPAZFM) realizou sua primeira reunião na manhã desta terça-feira (27), no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste.



O fórum, criado pelo decreto municipal n° 5.049/2021, tem como objetivo principal ser a porta de entrada para a articulação entre os três segmentos econômicos, que são os pilares da ZFM: indústria, comércio e agropecuária. O evento foi transmitido para centenas de pessoas, de forma on-line e gratuita, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O primeiro encontro, que ocorreu com a presença do titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, representando o prefeito de Manaus, David Almeida, teve pautas relacionadas ao fomento de negócios que tragam benefícios e a geração de renda para a sociedade, além da aproximação do comércio varejista, de pequenos supermercados e estabelecimentos com os agricultores e as agroindústrias locais, desenvolvimento de programas e ações de formação e capacitação, e apoio às atividades lideradas pelo fórum.

“A gente começa um ciclo de forma mais integrada e confiante”, enfatizou Radyr Júnior, que também salientou o compromisso dos integrantes em manter o fórum com diálogos de alto nível, sem posicionamento ideológico e aberto para ouvir a sociedade civil e representantes das iniciativas pública e privada.

O fórum é composto por titulares e suplentes de vários órgãos e entidades, tendo a Semtepi como Secretaria Executiva. Participaram do evento, o subsecretário de Assuntos Operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas; o superintendente da Suframa, general Algacir Polsin; o presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Comticdetre), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador William Alemão; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo; e o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), Aderson Frota.

Agenda

”Historicamente o Executivo municipal sempre esteve de costas para os temas relacionados à Zona Franca de Manaus, mesmo sendo este o modelo de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Discussões importantes que ditam os rumos do nosso modelo não tinham participação da prefeitura, mas nós vamos mudar esse cenário”, ressaltou o coordenador do FOPAZFM, Gustavo Igrejas, que também salientou que os próximos passos serão estruturar todo o conhecimento produzido durante o evento.

Além de transformar a discussão desta terça-feira em diretrizes permanentes, os organizadores já começam a preparar os próximos eventos, que estão previstos para acontecer em junho, agosto, outubro e setembro.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou retoma atendimento presencial

Em Manaus, vendas devem crescer até 10% no Dia das Mães