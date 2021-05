Governo Federal aprova projeto de ampliação da LG no PIM

A LG passará a produzir monitores e notebooks em Manaus e a planta será a única no Brasil | Foto: Reprodução

Manaus - Após ser retirado de pauta da reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), o projeto de ampliação da LG Eletronics no Polo Industrial de Manaus (PIM) voltou a ser analisado e foi aprovado pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa. Com a decisão, 150 novos postos de trabalho serão criados na capital amazonense.

Anteriormente, em abril, quando a pauta foi retirada da reunião do CAS , a mesma tinha a maior previsão de investimentos: R$ 325 milhões no total.

A deliberação foi vista como unilateral pelos parlamentares do Amazonas, que classificaram ainda como um novo golpe do Governo Federal contra a Zona Franca de Manaus (ZFM).

No encontro, Costa deixou claro que a retirada do projeto da reunião não foi uma rejeição, mas sim um esforço para entender melhor as circunstâncias e saber por que um número tão baixo de empregos seria gerado, levando em consideração o alto volume de investimentos dos recursos do contribuinte.

“Tivemos várias conversas amistosas com o objetivo de viabilizar esse projeto e chegamos a uma conclusão. Depois de um compromisso de mais do que dobrar o número de empregos previstos originalmente – eram 68, nós estamos falando em chegar a 150 postos de trabalho, uma grande vitória para a ZFM, para a LG e para a indústria. Nós decidimos que eu aprovarei, ad referendo, esse investimento”, afirmou Costa.

Além do aumento no número de empregos , o reconhecimento da importância da LG para o PIM também foi considerado, uma vez que a empresa é a quarta maior empregadora no estado, com 2.200 postos de trabalho.

Segurança jurídica

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), que antes havia criticado a decisão de retirada da proposta da reunião do CAS, elogiou a nova resolução do Ministério da Economia.

“Eu entendo que esse é um momento importante para nós, porque nós evitamos - com essa atitude do secretário - perder um empreendimento que é relevante para a cidade. Não é apenas pelo número de empregos, mas pelo sinal que passa para outras empresas que queiram vir para Manaus, que elas terão segurança jurídica”, declarou o parlamentar.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também comemorou a nova decisão. “Isso é uma vitória para o estado, para a indústria e, sobretudo, para o trabalhador, que aí inicialmente nós teremos 150 empregos diretos, fora os indiretos. É também um recado que a gente passa para o mercado e para os investidores, dando segurança de investimentos”, salientou.

Dessa forma, a multinacional LG Eletronics passará a produzir monitores e notebooks no PIM e a planta em Manaus, a partir de julho, será a única no Brasil, uma vez que a empresa encerrou as atividades na fábrica em Taubaté (SP) , onde a produção ocorria.

