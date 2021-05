Casarão da Inovação Cassina recebe Meet Up Ocean Challenge em Manaus

Na ocasião, houve uma roda de conversa com empreendedores que iniciaram sua startup no Ocean para compartilhar a sua história e jornada. | Foto: Renata Branco / Samsung Ocean

Manaus (AM) - O Casarão da Inovação Cassina, no Centro, recebeu na terça-feira (12), 0 evento Meet Up do Ocean Challenge, que reuniu os participantes do Ocean Challenge, ação promovida pelo Samsung Ocean, ocorrido em abril, para a entrega das premiações decorrentes da programação do evento.

O Ocean Challenge #Bioeconomia foi um evento on-line gratuito, promovido pela Prefeitura de Manaus, que apresentou um desafio de quatro dias para propor soluções de alto impacto para a área de Bioeconomia em suas diversas aplicações.

De acordo com a assessoria, foram formadas equipes multiprofissionais compostas por estudantes, professores e pesquisadores nas áreas de bioeconomia/biotecnologia, gestão, tecnologia (desenvolvedores) e designer, para criar soluções inovadoras e com alto potencial de transformação em negócio. Na ocasião, houve uma roda de conversa com empreendedores que iniciaram sua startup no Ocean para compartilhar a sua história e jornada.

O evento foi realizado para convidados seguindo todas as precauções, diante do quadro de pandemia causado pelo novo coronavírus.

Segundo o gerente do Casarão da Inovação Cassina, Fábio Araújo, a Prefeitura tem total interesse no desenvolvimento dos negócios de tecnologia e inovação. “É muito importante estarmos próximos de parceiros do ecossistema que nos aproximem das startups. Hoje, o Cassina é um espaço para elas e precisamos trazê-las para perto, mostrar que as startups têm um potencial gigantesco de geração de emprego e renda, e sendo esse o objetivo principal da Semtepi", destacou Fábio.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Avança consumo de gás natural no Amazonas

Detran-AM realiza mutirão de renovação de CNH; veja data