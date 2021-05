Maués vai mostrar potencial turístico para recuperação da economia

A Prefeitura de Maués articulou visita com diversos representantes do turismo no estado | Foto: Divulgação

Maués - É notório que a economia retroagiu no mundo devido à pandemia ocasionada pela Covid-19. O mundo busca soluções para voltar a crescer e a Prefeitura de Maués, atenta para todas as possibilidades de novos polos econômicos no município, articulou visita com representantes locais das categorias do turismo e artistas, para incentivar novos potenciais locais.

Estiveram presentes representantes do Ministério do Meio Ambiente, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) .

“A visita dos representantes do Ministério do Turismo, da Embratur e ICMBio é justamente de catalogar novos potenciais econômicos e, principalmente, sustentáveis, diferente de tudo o que já temos. Por meio deste estudo podemos capacitar comunidades para atrair o turismo, gerar mais emprego e renda para nossa gente”, disse o prefeito do município, Júnior Leite.

Para o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff, as belezas naturais e a possibilidade de inserir um turismo de natureza são de grande valia.

“Entendemos que o município tem diversos potenciais para o turismo, em conversa com o prefeito Júnior Leite, inseriremos Maués no mapa do turismo nacional. Viemos para mapear e transformar Maués em um destino próspero para o turismo nacional e internacional ”, disse Litaiff.

Participaram da visita, a gerente de projetos do Ministério do Meio Ambiente, Aryane Martins Fraga, o gerente de Promoção Internacional de Natureza da Embratur, Jerreneri Vital Ferreira, a coordenadora-geral de uso público e negócio do ICMBio, Daiane Daniele dos Santos Rocha, e o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff.

*Com informações da assessoria

