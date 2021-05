Prefeitura de Manaus realiza feira de artesanato itinerante

A feira foi idealizada pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, com o objetivo de aproximar os artesãos de empresários locais. | Foto: Felipe Brandão / Semtepi

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou na última semana uma feira de artesanato itinerante na empresa Dafra Motos, localizada na avenida Torquato Tapajós, nº 11.600, bairro Santa Etelvina, zona Norte. A ação faz parte da programação do Mês do Trabalhador e é realizada durante dois dias da semana, em diferentes empresas do Polo Industrial de Manaus.

A feira foi idealizada pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, com o objetivo de aproximar os artesãos de empresários locais. “Os produtos apresentados puderam ser comercializados, o que evidenciou a importância dos artesãos para a economia e sustentabilidade da região”, disse o diretor de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, Sidney Magalhães, acrescentando que, seguindo as diretrizes do prefeito David Almeida, a Semtepi tem como objetivo unir os artesãos e oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda de seus produtos, além de promover a capacitação empreendedora como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

“Apenas dois dias de comercialização dos produtos expostos resultaram em uma boa renda aos participantes. Cerca de R$ 3 mil foram faturados e a feira contou com a participação de 20 diferentes artesãos cadastrados em nosso banco. A feira é sempre realizada no horário do intervalo de almoço dos funcionários e tem sido importante aos artesãos que estão movimentando sua renda, além da divulgação de suas peças e do networking que estamos possibilitando a eles, que, juntos, buscam se ajudar para a melhoria do produto”, destacou Sidney Magalhães.

A feira itinerante tem o objetivo de desenvolver o segmento de artesanato e gerar o movimento dos produtos comercializados.

O Departamento conta com mais de 500 artesãos cadastrados, e a Semtepi pretende viabilizar a participação deles nas feiras realizadas nas empresas, divulgando uma grande diversidade de produtos e acessórios.

*Em Tempo com informações da assessoria

