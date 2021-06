No Dia dos Namorados, vendas do comércio devem crescer 5% em Manaus

Levantamento da CDL-Manaus demonstra que mais de 50% dos casais querem presentear este ano | Foto: Divulgação

Manaus – O Dia dos Namorados, além de ser uma data importante para os apaixonados, é também um dia revelante para o comércio manauara. Com a crise econômica ocasionada pela pandemia, a data representa uma oportunidade de recuperação para os comerciantes, que sofrem há meses com prejuízos no faturamento. Este ano, a expectativa de crescimento nas vendas está entre 4% e 5%, na comparação com 2019, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

Já de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), a projeção de crescimento é de 3,1%, em relação ao ano de 2019.

A comparação de ambos os órgãos é lançada sobre 2019, porque não houve projeção de vendas no primeiro ano da pandemia, visto que o comércio ficou mais de 100 dias parado e, no final, estava passando por uma reabertura gradual.

O levantamento da CDL-Manaus também demonstra que, dos 582 entrevistados - homens e mulheres acima de 18 anos na zona urbana de Manaus - 57,2% pretendem presentear o namorado (a), 24,7% querem presentear o (a) esposo (a) e 12,4% o (a) noivo (a).

Além disso, o setor de maior preferência na hora de escolher o presente foi o de vestuário, com 14,9%. Em segundo lugar ficaram os itens de perfumaria, com 12,5%, logo após os calçados (11,2%) e lingeries (7,9%). Alguns optaram por responder que pretendem levar o (a) parceiro (a) para um almoço ou jantar (7,5%) e outros decidiram que irão presentear com flores (7,4%).

A proprietária de uma floricultura no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, Josieli Batalha, 30, está com boas expectativas em relação às vendas para o Dia dos Namorados. A lojista espera um crescimento de 50% neste ano , um resultado melhor que o de 2020, no qual, mesmo com a reabertura do comércio na época, o estabelecimento teve um faturamento de 40%.

Para atrair a clientela, Josieli também está investindo na montagem de cestas personalizadas, de acordo com o perfil de cada consumidor, além de apostar na divulgação pelas redes sociais.

Josieli também está investindo na montagem de cestas personalizadas | Foto: Divulgação

“Tenho me preparado com as novidades para essa data, bem como reforçando bastante o alcance digital para que mais pessoas conheçam o trabalho”, conta a empresária.

A lojista também conta que precisou comprar os materiais para a montagem das cestas com antecedência. “Por conta da pandemia e pela dificuldade de trabalhar com materiais vindos de fora, fui atrás bem antes para atender os clientes", revela Josieli.

Já o dono de uma loja de vestuário no centro de Manaus, Omar Ibrahim, 28, acredita que essa data comercial não traz tanta movimentação como as outras. “O Dia das Mães, dos Pais e o Natal são datas bem mais fortes que o Dia dos Namorados , na questão do faturamento. Agora, o ramo de restaurantes e cosméticos são os setores que mais se aquecem. Mas é claro que já sentimos um maior movimento no segmento de vestuário”, analisa.

O comerciante acredita que essa data comercial não traz tanta movimentação como as outras | Foto: Arquivo EM TEMPO





Segundo o presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, o comércio manauara tem se recuperado aos poucos, levando em conta os quase três meses que ficou de portas fechadas, em decorrência da segunda onda da Covid-19 no estado.

“Mesmo que o Dia dos Namorados não seja a data mais importante, ainda assim é uma oportunidade comercial que devemos valorizar”, destaca Frota.

Sobre a cheia, o representante do comércio relata que alguns estabelecimentos no centro de Manaus foram prejudicados ao perderem mercadorias, porque não houve tempo para fazer o remanejamento. Diante da situação, Frota afirma que ainda não é possível contabilizar as perdas e que alguns comerciantes terão algumas dificuldades, não só pelo estrago do estoque, mas pela impossibilidade de a população ir até os estabelecimentos para adquirir os produtos.

