Idam pretende implementar lavoura de banana irrigada no interior do AM

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas ( Idam ) no município de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus) realizou ações de mecanização, limpeza e destoca de área agricultável para implantação de lavoura de banana com irrigação. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Produção e a Secretaria Municipal de Obras.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Nova Olinda do Norte, Valdo de Oliveira, técnico em agropecuária, a parceria com a prefeitura “será de grande importância no avanço da produção e no atendimento dos agricultores familiares”.

“E também ajudará nos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), iniciando uma nova perspectiva na produção de alimentos orgânicos, oriundos da agricultura familiar”, disse.

Os serviços foram feitos na propriedade do produtor Érico Mendonça, localizada no Km 01 da estrada do Fontenelle. “É uma assistência técnica para um produtor rural que já domina as práticas de cultivo da banana. Ele está preparando uma área para implantar um hectare de banana pacovã irrigada ”, informou o gerente.



Com a inclusão de tecnologias, como a mecanização agrícola na agricultura familiar, aumentam-se os resultados positivos na melhoria da qualidade de vida dos agricultores do município. “Com certeza esse plantio que estamos apoiando vai abrir precedentes para outros produtores plantarem também”, enfatizou Valdo.

Estiveram presentes na ação o prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis; o vice-prefeito, Noé Barros; o presidente da Câmara, Leandro D’Ávila; o secretário de Obras, Antônio Jorge; e o secretário de Produção Rural do município, Kleyber Rodrigues; entre outras autoridades.

