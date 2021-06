Sine Manaus tem o maior número de vagas ofertadas em 4 anos

Apesar da pandemia, o Sine Manaus não parou as atividades | Foto: Divulgação

Manaus - O Sine Manaus, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação ( Semtepi ), ofertou no mês de maio, o Mês do Trabalhador, 515 vagas de emprego para a população, o maior quantitativo, comparado aos últimos quatro anos.

Devido ao momento da pandemia, muitas empresas pararam suas atividades, e consequentemente resultou em desemprego.



Conforme o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, a prefeitura tem adotado cada vez mais medidas para apoiar as centenas de trabalhadores, que têm buscado se reinserir no mercado de trabalho, com o suporte do Sine Manaus.







“Precisamos considerar todo o trabalho que está sendo feito pela prefeitura para alcançar a população, levando em consideração o período que vivemos, onde muitas pessoas têm procurado trabalho por terem perdido seus empregos ou suas fontes de renda. Estamos trabalhando , buscando parcerias e empresas, não só pela quantidade de oportunidades ofertadas, nosso empenho é também pela qualidade”, ressaltou Radyr.

Antes da pandemia, uma grande porcentagem de pessoas estava empregada em setores duramente afetados pela paralisação das atividades em diversos ramos, como foi o caso de Luan Carlos, que estava desempregado há dois anos e preencheu a vaga de auxiliar administrativo, na empresa Santa Cruz, por intermédio do Sine Manaus.

" Eu confesso que cheguei a duvidar que o sistema funcionava, mas decidi arriscar pois estava passando por um momento muito difícil, e logo na primeira tentativa consegui um emprego. Hoje sei que, graças a Deus e ao Sine Manaus, poderei pagar minhas dívidas e ajudar a minha família. Irei recomendar a todos os meus conhecidos desempregados " Luan Carlos,

Para a diretora do Sine Manaus, Ozineide Farias de Carvalho, as vagas geradas no mês do trabalhador foram fundamentais. “Buscamos cada vez mais aproximação com as empresas, para acelerar a colocação dos trabalhadores no mercado de trabalho e com isso geramos mais emprego e renda para a cidade de Manaus”, informou.

Apesar da pandemia, o Sine Manaus não parou as atividades, dada a importância que é gerar contratação por empresas e a qualificação, pois muitas delas acabam não contratando pela falta de mão de obra especializada.

Para auxiliar os trabalhadores, a Semtepi implantou o atendimento remoto, feito pela internet. O atendimento no Sine Manaus está sendo realizado mediante agendamento prévio.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Veja 159 vagas de emprego em Manaus nesta quarta-feira (9)

Desempregado? Sine Manaus abre 92 vagas de emprego nesta segunda (7)